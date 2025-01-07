К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро упало на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 7 января: евро немного подешевело на межбанке
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Открытие 7 января
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Закрытие 7 января
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Изменения
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42,23/42,26
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42,24/42,30
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¼
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43,98/44,00
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43,91/43,95
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7/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,70 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,35 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,70−42,75, евро — 44,35−44,50 грн.
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Источник: Минфин
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