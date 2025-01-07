Автопилот и встроенная PlayStation: Sony и Honda представили общий электромобиль (фото)

Корпорация Sony Group сообщила, что ее совместное предприятие с Honda Motor Co. начало принимать предварительные заказы в США на новый электромобиль марки Afeela. Объявление было сделано на медиа-мероприятии накануне выставки CES 2025, которая открывается во вторник в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Kyodo News.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Afeela 1 — совместная разработка Sony и Honda. В 2026 году начнут продавать версию Signature за $102 900, а в 2027 году появится более доступный вариант Origin стоимостью $89 900. В настоящее время автомобиль доступен для онлайн-бронирования жителями Калифорнии.

Четырехдверный седан оснащен цифровой панелью и десятками датчиков для предотвращения аварий. Afeela 1 включает в себя передовые интерактивные сервисы на основе генеративного искусственного интеллекта.

Технология позволяет водителям управлять функциями в автомобиле посредством голосовых команд и получать персонализированные предложения.

Характеристики

Электромобиль Sony-Honda Afeela 1 получил 489-сильную установку с двумя двигателями и полным приводом. С батареей на 91 кВт∙ч запас хода составит более 480 км, а также авто поддерживает быструю зарядку мощностью 150 кВт.

Габариты

длина — 4915 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1460 мм;

колесная база — 3000 мм.

Интерьер

В салоне Afeela 1 установили руль-штурвал, а во всю ширину передней панели растянули дисплей. Отдельные мониторы есть у задних пассажиров.

Для Sony Afeela 1 разработали виртуального помощника с искусственным интеллектом и инновационный автопилот с 18 камерами, лидером и более 20 сенсорами.

За доплату камеры могут заменить зеркала заднего вида, а также можно заказать встроенную консоль Sony PlayStation. При этом водитель сможет играть только если авто стоит.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями