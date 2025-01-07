НБУ обязал страховщиков зарегистрироваться в новом реестре до конца марта

Национальный банк вводит новый Реестр страховых посредников и обязал всех страховых и перестраховочных брокеров (кроме нерезидентов) зарегистрироваться в нем до 31 марта 2025 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Что известно

НБУ начинает ведение Реестра страховых посредников одновременно с внедрением комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в этом реестре, начиная со дня вступления в силу постановления.

К моменту официального внесения брокера в Реестр посредников, он сохраняет право осуществлять посредническую деятельность на основе информации, содержащейся в предварительном реестре брокеров.

Брокеры, подавшие необходимые документы для регистрации в новом Реестре посредников, обязаны обновить свои данные в течение трех месяцев с момента внедрения КСЗИ.

Подробности

Страховые и/или перестраховочные брокеры-нерезиденты, которые до 7 января 2025 года сообщили НБУ о намерении осуществлять деятельность в Украине, считаются уже выполнившими это требование.

Договоры, определяющие полномочия страхового и перестраховочного брокера (за исключением договоров с нерезидентами), заключенные начиная с 1 января 2025 г. (включая изменения в существующие договоры), считаются действующими с момента вступления в силу постановления и до момента регистрации брокера в Реестре посредников. В течение трех месяцев после регистрации в новом реестре брокеры должны привести эти договоры в соответствие с новыми требованиями. Договоры, заключенные до 1 января 2025 года, остаются в силе до истечения срока их действия.

Кроме того, положение обязывает брокеров перед заключением договора страхования (перестрахования) информировать клиента о своем регистрационном номере в Реестре брокеров и предоставлять ссылку на официальный веб-сайт НБУ, где размещен этот реестр, для проверки регистрации брокера на момент заключения договора.