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7 января 2025, 15:16 Читати українською

В НБУ объяснили, почему инфляция оказалась выше их прогноза

По данным Национального банка, в ноябре 2024 года потребительская инфляция в стране выросла до 11,2% в годовом исчислении, что оказалось выше октябрьских прогнозов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

По данным Национального банка, в ноябре 2024 года потребительская инфляция в стране выросла до 11,2% в годовом исчислении, что оказалось выше октябрьских прогнозов.

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Факторы

Базовая инфляция также продемонстрировала рост, достигнув 9,3% в годовом исчислении. Среди основных факторов, повлиявших на этот рост, НБУ называет удорожание обработанных пищевых продуктов, увеличение расходов предприятий на энергоснабжение и оплату труда, а также девальвацию национальной валюты.

Увеличение цен на продовольственные товары объясняется уменьшением предложения отдельных сельскохозяйственных культур и продукции животноводства, что отразилось как на сырых, так и переработанных продуктах питания. Стоимость непродовольственных товаров также возросла под влиянием курсового фактора, в частности, наблюдалось замедление темпов снижения цен на одежду и обувь.

Подробности

Рост цен затронул и сферу услуг, в частности образования, связи, культуры, отдыха, а также ресторанного и гостиничного бизнеса. Это обусловлено увеличением производственных издержек. Цены на горючее, несмотря на определенное замедление роста из-за снижения мировых цен на нефть, остаются под давлением внутренних факторов.

Административно регулируемая инфляция также ускорилась, что связано с ростом стоимости алкогольных и табачных изделий из-за девальвации и повышения акцизных сборов в 2025 году. В то же время, мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги временно сдерживает их подорожание.

В производственном секторе темпы инфляции несколько замедлились, достигнув 24,1% в годовом исчислении, что частично объясняется уменьшением темпов роста цен на электроэнергию и газ. Однако в добывающей промышленности наблюдается возобновление роста цен из-за увеличения мирового спроса, дефицита квалифицированных кадров и роста затрат на энергетику и логистику.

Источник: Минфин
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