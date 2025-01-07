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7 января 2025, 18:30 Читати українською

Владельцы SHIB и DOGE, обратите внимание: не упустите новый мемкоин

Сцена мемкоинов накаляется с появлением нового претендента, который привлекает внимание. Эксперты прогнозируют ошеломляющий скачок в стоимости этого восходящего стартапа на 20,000%. Любители Shiba Inu и Dogecoin могут найти это событие особенно интересным, так как эта новая криптовалюта обещает потрясти рынок своим беспрецедентным потенциалом прибыли.

DOGEN: Первый мемкоин для альфа-самцов, которые хотят только лучшего

Изображение выглядит как небо, мультфильм, текст, фантастикаАвтоматически созданное описание

Раскройте своего внутреннего альфа с DOGEN — мемкоином, созданным для тех, кто стремится жить красиво. DOGEN — это альфа-пёс, который никогда не упускает возможности выиграть. Это токен для победителей, которые не соглашаются на меньшее. Представьте роскошные автомобили, пачки наличных и красивых женщин — таков стиль жизни Alpha DOGEN!

💎 HODL как босс, покоряйте рынок 💎
Готовы жить, как Alpha DOGEN, и наслаждаться лучшими вещами в жизни? DOGEN готовится к росту на 700% к концу предпродажи — и это только начало. С DOGEN вас ждёт потенциал тысячекратной прибыли, так как мемкоины становятся главной тенденцией этого сезона альткоинов.

Чем раньше вы входите, тем больше выигрываете! Это сделка, которой будут завидовать другие, а вы окажетесь на вершине.

⚡️ Пропустили рост WIF, Popcat или Ponke? ⚡️
DOGEN — новый игрок на мемкоин-сцене Solana, наряду с BONK, WIF и Popcat, известными своим ошеломляющим ростом на 1000%. В настоящее время недооценённый, DOGEN готов поднять эту криптоисторию на новый уровень и, возможно, установить рекорды в этом бычьем ралли.

Изображение выглядит как Мультфильм, мультфильм, Анимация, фантастикаАвтоматически созданное описание

🎉 Сообщество с реальной ценностью 🎉
DOGEN — это не просто кратковременный хайп; это растущее движение. Команда DOGEN сосредоточена на создании процветающего сообщества альфа-лидеров, которые не соглашаются на меньшее и готовы доминировать на рынке. Токен предлагает реальную ценность: от захватывающих кампаний до эксклюзивных привилегий для ранних участников. DOGEN — это возможность стать частью чего-то долговечного.

У DOGEN также есть многоуровневая реферальная программа:

  • 7% с каждого токена, купленного вашими прямыми рефералами

  • 2% со второго уровня

  • 1% с третьего уровня

Держите DOGEN, и пусть вам завидуют! Присоединяйтесь к армии DOGEN уже сегодня и покоряйте криптомир! 🚀

Shiba Inu (SHIB): Мемкоин на базе Ethereum с растущим потенциалом

Shiba Inu (SHIB) — это мемкоин, вдохновлённый Dogecoin, но работающий на блокчейне Ethereum. Он был запущен в августе 2020 года анонимным разработчиком по имени Ryoshi. SHIB стартовал с общим объёмом в 1 квадриллион токенов, половина из которых была отправлена соучредителю Ethereum Виталику Бутерину. Бутерин пожертвовал значительную часть средств в Индийский фонд помощи Covid и сжёг 40% общего объёма токенов.

SHIB интегрирован с Ethereum, что позволяет использовать такие приложения, как ShibaSwap, децентрализованную биржу. Будущие планы включают создание NFT-платформы и систему управления на основе DAO. Эти разработки делают SHIB перспективным для более широкого использования в криптопространстве.

Dogecoin: Мемкоин с растущей популярностью

Dogecoin — это криптовалюта, созданная в 2013 году как весёлая альтернатива традиционным монетам. Символом Dogecoin является изображение собаки сиба-ину из популярного мема. В отличие от Bitcoin, у Dogecoin нет максимального объёма предложения, и каждые 10,000 новых монет добываются каждую минуту.

Первоначально воспринимаемый как шутка, его стоимость резко выросла в 2021 году благодаря поддержке в социальных сетях и таким личностям, как Илон Маск. Потенциал Dogecoin заключается в его сильном сообществе и широкой узнаваемости.

SHIB и DOGE имеют ограниченный краткосрочный потенциал. DOGEN воплощает роскошь и успех для тех, кто ищет лучшее. Ожидается рост на 700% к концу предпродажи и потенциальная тысячеукратная доходность, следуя примеру успешных токенов, таких как BONK. DOGEN формирует сообщество лидеров, предлагая реальную ценность и эксклюзивные привилегии для ранних участников.

Сайт: Dogen crypto

Источник: Минфин
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