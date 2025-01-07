Дефицит кадров в Украине привел к дальнейшему росту зарплат — НБУ

В декабре 2024 года дефицит кадров на рынке труда оставался значительным и приводил к дальнейшему росту зарплат. В то же время и спрос, и предложение на рынке труда несколько ослабли из-за сезонного фактора. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь 2025 года.

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Отмечается, что количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами, прежде всего из-за сезонного фактора. В то же время, в годовом измерении их рост ускорился, что свидетельствует о дальнейшем увеличении как предложения, так и спроса на рабочую силу.

Впрочем, несмотря на рост предложения рабочей силы, ее дефицит в дальнейшем ограничивает работу предприятий.

В Национальном банке отмечают, что зарплаты в дальнейшем растут высокими темпами из-за дефицита работников. По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3% г/г, а реальные — на 14,2% г/г.

В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в третьем квартале довоенного 2021 года. Согласно косвенным показателям рост зарплат продолжался и в четвертом квартале 2024 года.