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7 января 2025, 14:42 Читати українською

Дефицит кадров в Украине привел к дальнейшему росту зарплат — НБУ

В декабре 2024 года дефицит кадров на рынке труда оставался значительным и приводил к дальнейшему росту зарплат. В то же время и спрос, и предложение на рынке труда несколько ослабли из-за сезонного фактора. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь 2025 года.

В декабре 2024 года дефицит кадров на рынке труда оставался значительным и приводил к дальнейшему росту зарплат.
Фото: НБУ

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Отмечается, что количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами, прежде всего из-за сезонного фактора. В то же время, в годовом измерении их рост ускорился, что свидетельствует о дальнейшем увеличении как предложения, так и спроса на рабочую силу.

Впрочем, несмотря на рост предложения рабочей силы, ее дефицит в дальнейшем ограничивает работу предприятий.

В Национальном банке отмечают, что зарплаты в дальнейшем растут высокими темпами из-за дефицита работников. По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3% г/г, а реальные — на 14,2% г/г.

В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в третьем квартале довоенного 2021 года. Согласно косвенным показателям рост зарплат продолжался и в четвертом квартале 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
lol123
lol123
7 января 2025, 14:52
#
То шо виходить, жити стало краще?)
+
0
Mindent
Mindent
7 января 2025, 14:54
#
Ну да,если бы ещё цены не росли)
+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
7 января 2025, 15:10
#
Зарплати зростають для прокурорів інвалідів (спецпенсії 120 мільярдів за рік) для рахункової палати, для антимонопольного комітету, для сина Баканова в СБУ, для членів наглядових рад держбанків і держпідприємств, для інших потужних менеджерів 95 кварталу
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
7 января 2025, 15:36
#
Зарплати підвищились, пенсії зросли. Дуже добре що ви сказали, а то ми не помітили.
+
0
veritas69
veritas69
7 января 2025, 16:47
#
У чиновників ЗП за рік зросли на 60%. Але цей зріст не впливає на інфляцію т.я. основні витрати ці люди здійснюють за кордоном. На інфляцію впливає мінімальна ЗП, тому її підвищевати не будуть. Л- логіка)
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