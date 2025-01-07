Украинский бизнес за границей сосредотачивается на местных потребителях — Reuters

Украинские предприятия, основавшие или расширившие деятельность в Центральной Европе после полномасштабного российского вторжения в 2022 году, смещают свое внимание с преимущественно беженцев на местных клиентов, а некоторые сейчас рассматривают движение дальше на мероприятие.

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По данным польских бизнес-ассоциаций и экономистов, в Польше, население которой из-за войны увеличилось до более чем 1,5 миллиона, в 2024 году украинцы открыли каждый десятый новый бизнес.

Lviv Croissants (Львовские круассаны) Андрея Галицкого теперь имеют 12 магазинов в Польше после запуска там два года назад. В октябре компания открыла свое первое чешское отделение, являющееся частью, по словам ее основателя, стратегии построения географически разнообразного бизнеса путем расширения на запад и за пределы диаспоры.

«Хотя сообщество украинских беженцев в Европе значительно, полагаться исключительно на эту клиентскую базу не является устойчивой долгосрочной стратегией», — сказал Галицкий Reuters.

Сильное культурное сходство с Украиной помогло сделать Польшу базой для украинского бизнеса.

«Компании сначала рассматривают Польшу как мостик или трамплин к рынкам Европейского Союза», — сказал Дариуш Шимчиха, первый вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты.

Сеть баров «Пьяная вишня» основной целевой аудиторией считает местных клиентов, рассказал изданию основатель Андрей Худо. Его ресторанная группа! .

По словам Худо, группа планирует открыться в Германии, Швейцарии и Франции в 2025 году, а также перезапустить заведение в Лондоне, добавив, что бары привлекают новых клиентов и являются прибыльными.

«До войны мы сосредотачивались в Украине, потому что наш бизнес там развивался очень быстро. Но война заставила нас больше смотреть на мероприятие из-за риска в Украине», — сказал Худо.

Другой украинский ресторатор, Ольга Копылова, рассказала Reuters, что до войны не планировала выводить свой бренд «Черноморка» за границу, но сейчас имеет три заведения под названием «Черноморка» в Польше и по два в Братиславе (Словакия) и Вене (Австрия).

Сеть кофеен Aroma Kava появилась в Польше в 2022 году и с тех пор расширилась до 10 заведений, а украинский производитель мороженого и замороженных продуктов «Три Медведя» купил польскую компанию Nordis.

Польша является вторым по важности рынком для провайдера цифровых развлечений Megogo, выросшим благодаря семейным программам для местных жителей, сказал Reuters соучредитель компании Владимир Боровик.

В 2023 году Megogo вошла на рынок Польши и Румынии — двух самых густонаселенных развивающихся стран Европы.

«Польский рынок не только мотивирует нас, но и поощряет другие украинские компании выходить на этот рынок с продукцией, созданной специально для польских потребителей», — сказал Боровик.