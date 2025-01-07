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7 января 2025, 11:40 Читати українською

Аналитики прогнозируют $20 для DOGEN, в то время как XRP застопорился

Криптовалютные аналитики привлекли внимание своими последними прогнозами. Предполагается, что DOGEN может взлететь до $20, тогда как XRP, вероятно, останется около отметки $5. Эти неожиданные предсказания вызывают любопытство у инвесторов. Что движет такими разными траекториями на крипторынке? Разберитесь в причинах этих смелых прогнозов и их возможном влиянии на будущие тренды. С развитием криптосферы эти контрастные прогнозы сигнализируют о потенциальных изменениях в динамике рынка.

Криптовалютные аналитики привлекли внимание своими последними прогнозами.

DOGEN переживает момент триумфа: победа Трампа отправит его на Луну

Угадайте, кто скоро присоединится к миссии Илона Маска на Луну?

DOGEN, самый смелый мемкоин для альфа-самцов, готовится к взлёту. Победа Трампа на недавних выборах в США вызвала эйфорию на рынке криптовалют, особенно в секторе мемкоинов.

Дональд и Илон — лучшие друзья мемкоинов

Любовь Дональда Трампа к криптовалютам — не секрет. В своей кампании он пообещал сделать США мировым лидером в криптоиндустрии. Вместе с ним — Илон Маск, ярый поклонник Dogecoin (DOGE), который активно поддерживает криптодвижение и ранее в этом году объединился с Республиканской партией. Эти два иконы разжигают рынок, обещая мемкоинам захватывающее будущее!

DOGE вырос на 130% за одну неделю! DOGEN станет следующей звездой с ростом на 500%

После выборов в США Dogecoin (DOGE) показал устойчивый рост: с $0.15 до $0.39 всего за неделю.

DOGEN следует тому же пути: начав с $0.0003, он сейчас торгуется на уровне $0.0013, что составляет ошеломляющий рост на 333%.

С 13 этапами предпродажи DOGEN достигнет $0.0019 к моменту генерации токенов (TGE), что означает увеличение на 500% от начальной цены.

Нравится стиль DOGE? Хватайте DOGEN и наблюдайте за его взлётом на 500%!

Токен, управляемый сообществом, с реферальной программой

Основа DOGEN — это его сильное и активное сообщество — энергичная группа инвесторов, готовых воспользоваться следующей крупной возможностью. Уже собрано почти $4,000,000, что подтверждает популярность DOGEN среди криптоэнтузиастов.

DOGEN также предлагает уникальную многоуровневую реферальную программу, которая вознаграждает за участие в сообществе:

  • 7% в USDT за прямые рефералы
  • 2% за рефералы второго уровня
  • 1% за рефералы третьего уровня

Хотите поймать волну бычьего тренда? Присоединяйтесь к армии DOGEN!

Вступите в круг победителей с DOGEN — где элитные инвесторы получают доступ к эксклюзивным кампаниям, невероятным бонусам и топовым предложениям.

Живите на полную катушку: роскошные автомобили, горы наличных и незабываемые впечатления ждут тех, кто ставит всё на DOGEN. Не соглашайтесь на посредственность, когда вы можете получить всё!

Будьте смелее, зарабатывайте больше — DOGEN — ваш путь к успеху!

XRP: Быстрая и низкозатратная криптовалюта для трансграничных транзакций

XRP — цифровая валюта, работающая на XRP Ledger. Она создана для обеспечения быстрых, низкозатратных, открытых и децентрализованных транзакций. XRP функционирует в системе без центрального управления, что позволяет осуществлять безопасные и необратимые операции без необходимости в банковском счёте.

Разработанный Джедом МакКалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, XRP был запущен с первоначальным объёмом 100 миллиардов монет, из которых 80 миллиардов были переданы Ripple для поддержки ликвидности сети и развития экосистемы. XRP ориентирован на упрощение платёжных переводов между различными валютами. В текущем рыночном цикле XRP продолжает привлекать пользователей и разработчиков благодаря своему потенциалу в области эффективных трансграничных платежей.

Хотя XRP показывает меньший краткосрочный потенциал в текущем бычьем цикле, DOGEN выделяется как яркий лидер. Созданный для тех, кто стремится к лучшему, DOGEN ожидает рост на 700% к концу предпродажи и потенциал тысячекратного увеличения доходности, следуя примеру успешных токенов, таких как BONK и Popcat, и формируя сообщество рыночных лидеров.

Сайт: https://dogen.meme/

Источник: Минфин
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