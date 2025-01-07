«Налог на Google» принес в бюджет на 40% больше средств в 2024 году

В 2024 году государственный бюджет Украины пополнился на 11,2 млрд грн благодаря так называемому «налогу на Google». Эта сумма почти в четыре раза превышает ожидаемые поступления после принятия соответствующего закона, об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

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Что известно

По словам народного депутата, поступления от этого налога демонстрируют ежегодный рост. Если в год введения налога в бюджет поступило 4,3 млрд грн, в 2023 году — 8 млрд грн, то в 2024 году эта сумма составила 11,2 млрд грн. Таким образом, в прошлом году поступления от «налога на Google» увеличились на 40% или на 3,2 млрд грн по сравнению с 2023 годом.

Гетманцев также отметил, что прогнозы о том, что «налог на Google» не заработает в Украине, а компании-нерезиденты откажутся от регистрации и покинут украинский рынок, не оправдались.

Предыстория

Напомним, что в июне 2021 года Верховная Рада приняла закон, который ввел «налог на Google». Ключевым изменением стало обязательство иностранных технологических гигантов уплачивать 20% налога на добавленную стоимость (НДС) наравне с другими компаниями, зарегистрированными в Украине.