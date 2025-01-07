Backpack приобрела FTX EU, притоки в криптофонды достигли $44 млрд в 2024 году: что нового

Притоки к криптофондам достигли рекордных $44 миллиардов в 2024 году

2024 год ознаменовался рекордным притоком средств в фонды на основе криптоактивов, написал глава исследовательского отдела CoinShares Джеймс Баттерфилл.

Показатель в четыре раза превысил предыдущий максимум 2021 ($10,5 млрд).

Притоки в фонды на базе биткоина составили $38 млрд (29% от объемов активов под управлением), а инструменты на базе альтоинов — $813 млн (18% от объемов активов под управлением).

«Инвестиционные продукты на базе цифровых активов привлекли $585 млн. за первые три дня этого года. Однако за всю неделю, включая последние два торговых дня 2024 года, наблюдались чистые оттоки на $75 млн», — поделился наблюдениями Баттерфилл.

По его словам, в 2024 году «возродился» Ethereum — совокупные притоки в соответствующие продукты составили $4,8 млрд (26% от объемов активов под управлением). году.

«Ethereum затмил Solana, притоки в которую составили $69 млн — лишь 4% от объемов активов под управлением», — сказал эксперт.

Криптобиржа Backpack приобрела европейское подразделение FTX

Криптовалютная биржа Backpack объявила об успешном приобретении бывшего европейского подразделения FTX, имеющего лицензию MiFID II. Об этом сообщает Incrypted.

Приобретение утверждено судом по делам о банкротстве FTX и Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) Последняя одобрила соглашение после тщательной восьмимесячной проверки.

Команда биржи отметила, что приобретение стало важной вехой в глобальной экспансии платформы и ее «стремлении предоставлять регулируемые торговые решения по всей Европе».

После покупки новое подразделение Backpack предложит полный набор криптодеривативов по всему Европейскому Союзу, включая бессрочные фьючерсы.

По словам команды, пока на этом рынке не существует регулируемых криптовалютных деривативов, «поскольку нерегулируемые оффшорные биржи были вынуждены свернуть свою деятельность без лицензии в Европе».

Лицензия, полученная Backpack, соответствует лицензиям традиционных финансовых компаний, вроде Goldman Sachs в Евросоюзе, и позволит бирже работать с финансовыми активами за пределами криптовалют, рассказали представители компании.

Также в заявлении говорится, что в рамках приобретения Backpack EU возьмет на себя ответственность за распределение ранее утвержденных судом требований внутри банкротства FTX среди клиентов FTX EU.

Число пострадавших от краха Terraform Labs может составить более миллиона человек

Количество пострадавших от краха экосистемы Terraform Labs может составлять более миллиона человек. Об этом говорится в заявлении, поданном в суд 6 января 2025 года исполняющим обязанности прокурора США Дэниелем Гитнером.

«Потерпевшими по этому делу являются, среди прочего, физические и юридические лица в США и за рубежом, которые приобрели криптовалюту Terraform… Пока трудно точно определить количество жертв из-за огромного количества покупок и продаж актива и способы этих транзакций, Правительство считает, что количество пострадавших в США. этом деле превышает сотни тысяч физических и юридических лиц, а потенциально составляет более миллиона», — говорится в заявлении.

В южнокорейском городе выпустят NFT-карты для туристов

В южнокорейском городе-острове Чеджу планируют выпустить NFT-карты для туристов.

По данным журналистов, корейские туристы, которые оформят «цифровую туристическую карту резидента», смогут пользоваться разными льготами. Запуск NFT-карты запланирован на вторую половину 2025 года.

Благодаря новому решению власти Чеджу ожидают поощрить поколения миллениалов и Z посещать остров и увеличить количество повторных визитов.

«Чеджу планирует предоставлять туристические субсидии, членство и скидки на туристические направления корейским туристам, получившим цифровую карту резидента.