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7 января 2025, 11:23 Читати українською

Цены на нефть демонстрируют спад после недельного подъема

После роста на прошлой неделе цены на нефть 7 января снова пошли вниз, продолжая тенденцию к снижению уже вторую сессию подряд. Однако опасения относительно возможного сокращения поставок из россии и Ирана из-за усиления западных санкций сдерживают дальнейшее падение цен, сообщает Reuters.

После роста на прошлой неделе цены на нефть 7 января снова пошли вниз, продолжая тенденцию к снижению уже вторую сессию подряд.

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Торги

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 8 центов, или 0,1%, достигнув $76,22 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) также подешевела на 15 центов, или 0,19%, опустившись до $73,42 за баррель.

Согласно информации Reuters, оба ключевых показателя упали в понедельник после пятидневного периода роста на прошлой неделе. В пятницу они достигли самых высоких отметок с октября на фоне ожиданий увеличения фискального стимулирования для восстановления экономики Китая, демонстрирующей признаки слабости.

«Текущее снижение цен, вероятно, объясняется технической коррекцией, поскольку трейдеры реагируют на ослабление экономических показателей в мире, что нивелирует предыдущий оптимизм», — отметила Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova, указывая на негативные экономические новости из США и Германии.

Подробности

На стоимость нефти также влияет увеличение предложения от стран, не входящих в ОПЕК. Ожидается, что в сочетании с пониженным спросом Китая это будет способствовать сбалансированию рынка нефти в этом году.

Участники рынка на этой неделе ожидают дополнительных данных, в частности отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь, который будет опубликован в пятницу. Эта информация поможет лучше понять политику процентных ставок в США и перспективы спроса на нефть.

Источник: Минфин
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