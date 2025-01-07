Курс валют на 7 января: доллар в банках подскочил на 10 копеек, евро — на 22 копейки

Во вторник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 22 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс долларав обменниках потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

Наналичном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,70 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,67−42,70, евро — 44,25−44,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,23−42,26 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,98−44,00 грн/евро.

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