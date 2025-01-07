Облигациям NovaPay подтвердили кредитный рейтинг — uaAA

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Подробности

Такой рейтинг получили облигации серий — A, B, C, D, E и F. Ценные бумаги доступны для покупки онлайн в приложении компании на срок от 1 до 12 месяцев, с доходностью до 18% в зависимости от срока инвестирования.

«Мы стремимся, чтобы наши клиенты были уверены в нашей финансовой устойчивости, подтвержденной профильным рейтинговым агентством., направляем на развитие уже эффективно работающих кредитных продуктов NovaPay», — комментирует Игорь Приходько, денежный директор NovaPay.

Напомним

В 2023 году NovaPay зарегистрировала три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый в прошлом году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, Е и F. квартала, — также uaAA.