За 2024 год товарооборот Украины составил $112,3 миллиарда

В 2024 году в Украину импортировали товаров на сумму $70,7 млрд, а экспортировали — на $41,6 млрд. В целом товарооборот вырос на 13% по сравнению с 2023 годом, когда он составлял $99,4 млрд. Об этом говорится в данных Государственной таможни .

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Подробности

При этом облагаемый налогом импорт составил $57,4 млрд, что составляет 81% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в 2024 году составила 0,51 долл./кг, что на 5% больше, чем в 2023 году.

Откуда импортировали больше всего

Китай — $14,4 млрд

Польша — $7 млрд

Германия — $5,4 млрд

Откуда экспортировали больше всего

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,7 млрд, Испании — на $2,9 млрд, Германии — на $2,8 млрд. В общих объемах ввезенных в 2024 году товаров 65% составили следующие категории:

машины, оборудование и транспорт — $25 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 172,3 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $11,7 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 87,7 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $8,9 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 157,6 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.

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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $24,6 млрд

металлы и изделия из них — $4,4 млрд

машины, оборудование и транспорт — $3,5 млрд

За 2024 год при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 311,3 млн грн.