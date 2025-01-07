Импорт «молочки» в Украину в декабре достиг рекордных $38,5 миллиона. Что импортировали больше всего

Объемы импорта молокопродуктов в декабре-2024 превысили $38,5 млн, что является рекордным значением как минимум за последние три года (2022−2024). Об этом сообщает экспертно-аналитическая служба Союза молочных предприятий Украины.

► Читайте страницу фейсбук «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Предыдущий максимум (в стоимостной оценке) — на уровне около $29 млн — фиксировался в довоенном январе-2022 и декабре-2023. Таким образом, объемы импорта «молочки» в декабре-2024 более чем на треть превысили показатель декабря-2023.

Какой продукт импортировали больше всего

Больше всего выросли объемы импорта сыров — в декабре в Украину было ввезено (только по официальным оценкам) более 5,34 тыс. тонн сыров на сумму около $32 млн. Это на 43% больше показателя декабря-2023, когда было ввезено 3,73 тыс. тонн сыров (предыдущий максимум). В июле-октябре «стандартный» показатель импорта сыров в Украину составлял около 3 тыс. тонн.

Что с экспортом «молочки»

Объемы экспорта «молочки» в декабре-2024 резко снизились по сравнению с предыдущими месяцами — до минимума с марта-2024. Если средний показатель экспорта этих товаров в июне-ноябре превышал $20 млн, то в декабре он опустился ниже отметки в $16 млн.

Существенно снизились объемы экспорта:

масла и молочных жиров (только 44% от показателя августа и 68% — от показателя ноября);

сыров (60% от показателей октября-ноября).

Объемы импорта в стоимостной оценке в декабре-2024 в 2,4 раза превышали объемы экспорта — это рекордное значение за период военного положения в Украине (предыдущий максимум фиксировался в декабре-2023 — тогда превышение составляло 2,15 раза).

Прогноз на январь

По прогнозам аналитиков, в январе-2025 негативный тренд во внешней торговле молокопродуктами сохранится — объемы импорта будут существенно преобладать соответствующие показатели экспорта.