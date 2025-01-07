Импорт «молочки» в Украину в декабре достиг рекордных $38,5 миллиона. Что импортировали больше всего

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 января 2025, 9:10 Читати українською

Импорт «молочки» в Украину в декабре достиг рекордных $38,5 миллиона. Что импортировали больше всего

Объемы импорта молокопродуктов в декабре-2024 превысили $38,5 млн, что является рекордным значением как минимум за последние три года (2022−2024). Об этом сообщает экспертно-аналитическая служба Союза молочных предприятий Украины.

Объемы импорта молокопродуктов в декабре-2024 превысили $38,5 млн, что является рекордным значением как минимум за последние три года (2022−2024).
Фото: depositphotos

► Читайте страницу фейсбук «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Предыдущий максимум (в стоимостной оценке) — на уровне около $29 млн — фиксировался в довоенном январе-2022 и декабре-2023. Таким образом, объемы импорта «молочки» в декабре-2024 более чем на треть превысили показатель декабря-2023.

Какой продукт импортировали больше всего

Больше всего выросли объемы импорта сыров — в декабре в Украину было ввезено (только по официальным оценкам) более 5,34 тыс. тонн сыров на сумму около $32 млн. Это на 43% больше показателя декабря-2023, когда было ввезено 3,73 тыс. тонн сыров (предыдущий максимум). В июле-октябре «стандартный» показатель импорта сыров в Украину составлял около 3 тыс. тонн.

Что с экспортом «молочки»

Объемы экспорта «молочки» в декабре-2024 резко снизились по сравнению с предыдущими месяцами — до минимума с марта-2024. Если средний показатель экспорта этих товаров в июне-ноябре превышал $20 млн, то в декабре он опустился ниже отметки в $16 млн.

Существенно снизились объемы экспорта:

  • масла и молочных жиров (только 44% от показателя августа и 68% — от показателя ноября);
  • сыров (60% от показателей октября-ноября).

Объемы импорта в стоимостной оценке в декабре-2024 в 2,4 раза превышали объемы экспорта — это рекордное значение за период военного положения в Украине (предыдущий максимум фиксировался в декабре-2023 — тогда превышение составляло 2,15 раза).

Прогноз на январь

По прогнозам аналитиков, в январе-2025 негативный тренд во внешней торговле молокопродуктами сохранится — объемы импорта будут существенно преобладать соответствующие показатели экспорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами