За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 800 010 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 января: 1970 российских оккупантов, 10 танков и 83 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 800010 (+1970) человек,
- танков — 9710 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 20189 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 21710 (+45) ед,
- РСЗО — 1260 (+2) ед,
- средства ПВО — 1038 (+4) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21708 (+83),
- крылатые ракеты — 3014 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33226 (+170) ед,
- специальная техника — 3681 (+0)
Источник: Минфин
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