НБУ в прошлом году перечислил на поддержку обороны более 5,9 миллиарда гривен

На спецсчет, который Нацбанк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022, в прошлом году поступило почти 16 млрд грн в эквиваленте, в том числе в декабре — почти 11 млрд грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Сколько и откуда поступало денег

Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину на спецсчет НБУ поступило более 50 млрд грн.

Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

В частности, из-за границы поступило почти 29,4 млрд грн в эквиваленте в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары).

По состоянию на 1 января 2025 года остаток средств на спецсчете составляет почти 12,3 млрд грн.

Поддержка обороны

В целом с начала полномасштабного вторжения россии Национальный банк перечислил со спецсчета на нужды обороны почти 38 млрд грн, из них в 2024 году — более 5,9 млрд грн (в декабре — 92,5 млн грн).

Как перевести средства

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.

Национальный банк перечисляет средства из спецсчета на нужды сил обороны только по соответствующему запросу воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных ведомств Украины, выполняющих задачи по защите страны.