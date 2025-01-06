Курс валют на вечер 6 января: евро на межбанке выросло до 44 грн

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 36 копеек в покупке и на 37 копеек в продаже. В ходе торгов евро достигало отметки 44 грн, впрочем, закончились торги чуть ниже.