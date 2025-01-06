К закрытию межбанка курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 36 копеек в покупке и на 37 копеек в продаже. В ходе торгов евро достигало отметки 44 грн, впрочем, закончились торги чуть ниже.
Курс валют на вечер 6 января: евро на межбанке выросло до 44 грн
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Открытие 6 января
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Закрытие 6 января
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Изменения
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42,15/42,18
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42,23/42,26
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8 /8
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43,54/43,55
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43,90/43,92
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36/37
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,60 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 44,13 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,70−42,70, евро — 44,20−44,40 грн.
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Источник: Минфин
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