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6 января 2025, 16:45 Читати українською

Девальвация гривны за год составила почти 10%, но ситуация контролируемая, — Гетманцев

За 2024 год гривна девальвировала по официальному курсу на 9,7%, опустившись с 38 грн/$ до 42,04 грн/$. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в Telegram.

За 2024 год гривна девальвировала по официальному курсу на 9,7%, опустившись с 38 грн/$ до 42,04 грн/$.

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Что написал Гетманцев

Он отметил, что фактический курс гривны по итогам прошлого года оказался близок к правительственному прогнозу, предусматривавшему девальвацию национальной валюты до 42,1 грн/$ на конец года.

«По среднемесячному курсу наибольшие темпы девальвации были в январе и июне, гривна ослаблялась все месяцы, кроме октября», — заметил Гетманцев.

Глава Комитета отметил, что спрос на валюту в прошлом году продолжал существенно опережать ее предложение на всех сегментах рынка (безналичном, наличном).

НБУ

Как результат, в 2024 году Нацбанк оставался главным игроком на валютном рынке, а объем чистых валютных интервенций в поддержку курса по итогам года составил $34,8 млрд, в том числе рекордные $5,3 млрд в декабре.

«Увеличение интервенций обуславливается ростом спроса на валюту из-за расширения дефицита счета текущих операций, постепенной валютной либерализации, ухудшения валютных ожиданий», — пояснил Гетманцев.

Ситуация контролируемая

В то же время он констатировал, что ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой, прежде всего благодаря достаточной внешней финансовой поддержке партнеров ($41,7 млрд в 2024 году), которая поддерживала международные резервы и способность НБУ проводить валютные интервенции, а также взвешенная политика регулятора по обеспечению режима управляемой гибкости.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 января 2025, 16:52
#
«За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним курсом
на 9,7%, опустившись з 38 грн/$ до 42,04 грн/$

Если исходить из цифр курса гривны, озвученных Гетьманцевым,
то годовая девальвация за 2024 год составляет 10,6% но никак не 9,7%
Печально, что даже Гетьманцев не умеет правильно считать либо его горе-помошники.
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0
stas12345
stas12345
6 января 2025, 17:13
#
Главное чтобы умели отнимать и делить
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