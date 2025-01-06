За 2024 год гривна девальвировала по официальному курсу на 9,7%, опустившись с 38 грн/$ до 42,04 грн/$. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в Telegram.
Девальвация гривны за год составила почти 10%, но ситуация контролируемая, — Гетманцев
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что написал Гетманцев
Он отметил, что фактический курс гривны по итогам прошлого года оказался близок к правительственному прогнозу, предусматривавшему девальвацию национальной валюты до 42,1 грн/$ на конец года.
«По среднемесячному курсу наибольшие темпы девальвации были в январе и июне, гривна ослаблялась все месяцы, кроме октября», — заметил Гетманцев.
Глава Комитета отметил, что спрос на валюту в прошлом году продолжал существенно опережать ее предложение на всех сегментах рынка (безналичном, наличном).
НБУ
Как результат, в 2024 году Нацбанк оставался главным игроком на валютном рынке, а объем чистых валютных интервенций в поддержку курса по итогам года составил $34,8 млрд, в том числе рекордные $5,3 млрд в декабре.
«Увеличение интервенций обуславливается ростом спроса на валюту из-за расширения дефицита счета текущих операций, постепенной валютной либерализации, ухудшения валютных ожиданий», — пояснил Гетманцев.
Ситуация контролируемая
В то же время он констатировал, что ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой, прежде всего благодаря достаточной внешней финансовой поддержке партнеров ($41,7 млрд в 2024 году), которая поддерживала международные резервы и способность НБУ проводить валютные интервенции, а также взвешенная политика регулятора по обеспечению режима управляемой гибкости.
Комментарии - 2
на 9,7%, опустившись з 38 грн/$ до 42,04 грн/$.»
Если исходить из цифр курса гривны, озвученных Гетьманцевым,
то годовая девальвация за 2024 год составляет 10,6% но никак не 9,7%
Печально, что даже Гетьманцев не умеет правильно считать либо его горе-помошники.