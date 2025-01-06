OpenAI теряет деньги из-за недавно запущенной подписки ChatGPT Pro, которая стоит $200 в месяц. Об этом сообщил гендиректор компании Сэм Альтман.
OpenAI получает убытки от новой подписки ChatGPT Pro за $200
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«Безумная вещь: мы в настоящее время теряем деньги на подписках OpenAI Pro. Люди используют его гораздо интенсивнее, чем мы ожидали», — написал Альтман.
Он добавил, что выбирал цену для нового тарифа самостоятельно и думал, что компания заработает немного денег.
Источник: Минфин
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