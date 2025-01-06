Бюджетный комитет Сената США представил результаты расследования по деятельности Credit Suisse во время Второй мировой войны. Были обнаружены десятки тысяч документов, подтверждающих наличие ранее неизвестных или намеренно скрытых счетов, связанных с нацистскими клиентами. Об этом пишет Лига, со ссылкою на сайт комитета.

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Что известно

Расследование, инициированное сенаторами Чаком Грассли и Шелдоном Уайтхаусом, охватывает деятельность Credit Suisse и его предшественников. В процессе аудита, проводимого независимой командой, удалось установить, что банк скрывал информацию даже от предварительных расследований. Более 64 000 записей из архивов свидетельствуют о связях с нацистскими посредниками и клиентами.

Особого внимания заслуживают документы так называемого отдела Inf, где хранились данные о клиентах банка.

Кроме того, найдены доказательства использования счетов Credit Suisse для финансирования так называемых ратлайнов — путей побега нацистских преступников после войны.

Подробности

Сенаторы отметили, что банк годами скрывал данные даже от официальных комиссий, таких как Бергиерская и Волькеровская. Например, информация о счете одного из посредников нацистов была умышленно исключена из отчетов этих комиссий.

Благодаря вмешательству Сената банк UBS, ныне владеющий Credit Suisse, согласился открыть доступ к архивам.

Исследование продолжается, а окончательный отчет ожидается в 2026 году. Сенаторы заявляют, что эти документы должны стать доступны общественности, чтобы обеспечить справедливость для жертв нацистских преступлений и сохранить историческую память.

О банке

Credit Suisse, банк со 168-летней историей, прекратил существование в мае 2024 года. Его поглотила UBS Group Банк играл центральную роль в истории и развитии Швейцарии. в 56 странах. Работала в частном и инвестиционном банкинге и управлении активами.