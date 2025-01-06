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6 января 2025, 14:08 Читати українською

Credit Suisse годами скрывал факты обслуживания нацистов во время Второй мировой — расследование

Бюджетный комитет Сената США представил результаты расследования по деятельности Credit Suisse во время Второй мировой войны. Были обнаружены десятки тысяч документов, подтверждающих наличие ранее неизвестных или намеренно скрытых счетов, связанных с нацистскими клиентами. Об этом пишет Лига, со ссылкою на сайт комитета.

Бюджетный комитет Сената США представил результаты расследования по деятельности Credit Suisse во время Второй мировой войны.

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Что известно

Расследование, инициированное сенаторами Чаком Грассли и Шелдоном Уайтхаусом, охватывает деятельность Credit Suisse и его предшественников. В процессе аудита, проводимого независимой командой, удалось установить, что банк скрывал информацию даже от предварительных расследований. Более 64 000 записей из архивов свидетельствуют о связях с нацистскими посредниками и клиентами.

Особого внимания заслуживают документы так называемого отдела Inf, где хранились данные о клиентах банка.

Кроме того, найдены доказательства использования счетов Credit Suisse для финансирования так называемых ратлайнов — путей побега нацистских преступников после войны.

Подробности

Сенаторы отметили, что банк годами скрывал данные даже от официальных комиссий, таких как Бергиерская и Волькеровская. Например, информация о счете одного из посредников нацистов была умышленно исключена из отчетов этих комиссий.

Благодаря вмешательству Сената банк UBS, ныне владеющий Credit Suisse, согласился открыть доступ к архивам.

Исследование продолжается, а окончательный отчет ожидается в 2026 году. Сенаторы заявляют, что эти документы должны стать доступны общественности, чтобы обеспечить справедливость для жертв нацистских преступлений и сохранить историческую память.

О банке

Credit Suisse, банк со 168-летней историей, прекратил существование в мае 2024 года. Его поглотила UBS Group Банк играл центральную роль в истории и развитии Швейцарии. в 56 странах. Работала в частном и инвестиционном банкинге и управлении активами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
Qwerty1999
Qwerty1999
6 января 2025, 14:34
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Всё тайное, рано или поздно, становится явным.

© Сократ
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0
financialGenius
financialGenius
6 января 2025, 15:38
#
Ну с учетом того что Швейцария не принимала участия в первую и вторую мировые войны то это логично что были банки где прятали деньги и не только нацисты и большевики в том числе … вот какие именно это не узнает никто , просто один кс решили вскрыть … но думаю там еще с десяток банков , до какого то времени клиенты идентифицировались по номеру без фио и личных данных — вот это я понимаю конфедициальность) но с вмешательством сша (которые захотели проверять своих и не только) пришлось раскрывать понемногу банковскую тайну) я думаю это вершина айсберга и там не один банк этим занимался)
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