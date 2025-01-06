В приложении «Дия» появились новые военные облигации «Угледар» и «Скадовск». Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В «Дии» появились новые военные облигации
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Серия облигаций «Угледар» с погашением в апреле 2026 года имеет доходность 15,3% годовых.
Ставка по облигациям серии «Скадовск» выше — 16,4% годовых, но срок возврата средств длиннее — срок обращения этих облигаций — до апреля 2027 года.
Источник: Минфин
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