В декабре украинцы накопили 436 млн по программе Нацкешбек

За четвертый месяц действия программы поддержки «Национальный кэшбек» украинцы накопили 436 млн грн, что на 180 млн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Что известно

Из-за особенностей бюджетного процесса выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года.

В настоящее время активными пользователями программы являются 4,5 млн граждан, которые активировали в приложении «Дия» карты для выплат кэшбеку.

«Программа „Национальный кэшбек“ демонстрирует стабильную динамику роста. В декабре украинцы накопили 436 миллионов гривен кэшбека, что почти на 50 миллионов больше, чем государство выплатило кэшбек за предыдущие три месяца вместе взятые», — отметила министер экономики Юлия Свириденко.

Подробности

Самыми активными участниками программы остаются молодые люди до 45 лет. Их доля на конец декабря составила 57,4%. Пользователей среднего возраста (от 45 до 60 лет) — 22,4%, старшего возраста (60+) — 20,2%.

В Минэкономики добавили, что 24 декабря государство выплатило украинцам 232 млн грн кэшбека за ноябрь. Средства получили 2 млн человек.

Количество присоединившихся к программе производителей также возросло и в настоящее время составляет 1665. Кешбек доступен на 360 тысяч товаров украинского производства. К программе присоединились уже 17 банков.