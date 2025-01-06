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6 января 2025, 12:05 Читати українською

Цена чашки кофе в Украине выросла на 11% за прошлый год

В 2024 году в Украине за чашечку эспрессо нужно было заплатить в среднем 31 грн. Это на 11% дороже, чем в 2023 году. Самая дорогая чашка кофе была в Одесской области, а самая дешевая — в Хмельницкой и Сумской областях. Об этом свидетельствует Индекс Эспрессо, сообщает Опендатабот.

В 2024 году в Украине за чашечку эспрессо нужно было заплатить в среднем 31 грн.

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В целом с начала полномасштабной войны эспрессо в Украине подорожало в 1,7 раза — с 19 грн в 2021 году до 33 грн на конец 2024 года.

По состоянию на конец декабря самый дорогой кофе в Украине, как и в 2023 году, продавали в Одесской области: 40 грн за чашечку. Только за год цена в регионе выросла на 20%. Далее следует Львовщина, где чашка эспрессо стоит 39 грн. Третью строчку заняла Волынская область, где за порцию эспрессо просят 37 грн.

Самый дешевый кофе уже как два года можно выпить на Хмельнитчине и Сумской области: по 28 грн за чашку.

Больше всего за год — на 29% — выросла цена в Винницкой области: до 31 грн за чашечку. Только в Харьковской области стоимость порции эспрессо осталась без изменений — 34 грн.

Источник: Минфин
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