Рынки Кореи восстанавливаются после кризиса

Южную Корею обошел финансовый водоворот, даже когда он боролся с политическим кризисом, подчеркивающим степень зрелости ее рынков, подкрепленный быстрыми усилиями, направленными на успокоение инвесторов. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

Глобальные фонды были чистыми покупателями государственных облигаций в декабре, а стоимость страхования долга Кореи от дефолта достигла всего четырехмесячного максимума. Это свидетельствует о том, что инвесторы сохранили доверие к стране, несмотря на попытку президента Юн Сук Йола ввести военное положение.

В основе веры в Корею лежит антикризисная реакция высшего руководства страны, получившая одобрительные отзывы инвесторов.

Подробности

Данные кредитно-дефолтных свопов свидетельствуют о том, что инвесторы были менее озабочены Кореей, чем попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году, приведшей к снижению суверенных рейтингов.

Хотя корейская вона понесла наибольшие потери среди азиатских валют в последнем квартале года, инвесторы говорят, что частично это падение связано с сильным трендом доллара и глобальными торговыми рисками, связанными с Дональдом Трампом, а не с внутренней политикой.