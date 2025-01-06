Золото падает на фоне беспокойства по поводу инфляции в США

Золото снизилось, поскольку комментарии представителей Федеральной резервной системы на выходных ужесточили мнение о том, что центральный банк США будет осторожнее подходить к снижению процентных ставок в этом году. Об этом пишет Bloomberg.

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Золото торгуется около отметки 2 640 долл. за унцию после того, как президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли и глава ФРС Адриана Куглер отметили необходимость завершить борьбу с инфляцией и достичь целевого показателя в 2%. Снижение ставок, как правило, идет на пользу золоту, поскольку оно не платит проценты.

В прошлом месяце ФРС ограничила количество снижений ставок, которые она планирует осуществить в 2025 году, поскольку глава Джером Пауэлл выразил большую осторожность по поводу того, насколько быстро политики могут продолжать снижать стоимость заимствований. Это может стать встречным ветром для драгоценного металла после его рекордного роста на 27% в прошлом году, частично вызванного смягчением монетарной политики США.