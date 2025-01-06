Курс валют на 6 января: доллар в банках подорожал

В понедельник на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку в покупке. Курс евро не поменялся.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,95−42,58 грн. Евро покупают за 43,38 грн., а продают за 44,05 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,65−42,70, евро — 44,05−44,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,15−42,18 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,54−43,55 грн/евро.

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