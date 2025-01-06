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6 января 2025, 9:18 Читати українською

Нефть растет в цене шестой день подряд

Нефть продлила самую длинную серию роста за последние 16 месяцев, поддерживаемую рисковым настроением на рынках. Об этом пишет Bloomberg.

Нефть продлила самую длинную серию роста за последние 16 месяцев, поддерживаемую рисковым настроением на рынках.

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Нефть марки Brent торгуется около 77 долларов за баррель после шестидневного ралли, которое подтолкнуло фьючерсы к самому высокому уровню с середины октября. West Texas Intermediate стоила около 74 долларов.

На прошлой неделе оба эталона нефти поднялись выше своих 100-дневных скользящих средних, отчасти благодаря дальнейшему сокращению запасов в США.

Отмечается, что это вытолкнуло нефть из узкого диапазона, в котором она торговалась с середины октября, и стимулировало алгоритмические покупки.

Перспективы нефти до конца года, однако, остаются неопределенными. Ожидание избыточного предложения, возможное восстановление добычи в простаивающих странах ОПЕК+ и слабый спрос со стороны крупнейшего импортера — Китая — весят на фоне растущей непредсказуемости, поскольку Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом в этом месяце.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Я_ __
Я_ __
6 января 2025, 9:33
#
Ну значить треба більше нафти кацапської прокачувати транзитом через територію України під час війни з кацапами, щоб все було потужно, як вже і триває третій рік.
+
0
stas12345
stas12345
6 января 2025, 10:51
#
Треба зупинити прокачку і пустити труби на металолом. Думаю непогані статки можна сколотити
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 января 2025, 11:45
#
Это зависит от того, за что больше можно получить откатов. Если за прокачку, будут качать, если за то чтобы не качать, будут некачать. Если перспектива качать исчезнет, тогда конечно порежут на металлолом, или на трубы бу. В частности оросительные системы в начале 90 годов резали и зачищали, и продавали как трубы, а не как металлолом.
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