Нефть растет в цене шестой день подряд

Нефть продлила самую длинную серию роста за последние 16 месяцев, поддерживаемую рисковым настроением на рынках. Об этом пишет Bloomberg.

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Нефть марки Brent торгуется около 77 долларов за баррель после шестидневного ралли, которое подтолкнуло фьючерсы к самому высокому уровню с середины октября. West Texas Intermediate стоила около 74 долларов.

На прошлой неделе оба эталона нефти поднялись выше своих 100-дневных скользящих средних, отчасти благодаря дальнейшему сокращению запасов в США.

Отмечается, что это вытолкнуло нефть из узкого диапазона, в котором она торговалась с середины октября, и стимулировало алгоритмические покупки.

Перспективы нефти до конца года, однако, остаются неопределенными. Ожидание избыточного предложения, возможное восстановление добычи в простаивающих странах ОПЕК+ и слабый спрос со стороны крупнейшего импортера — Китая — весят на фоне растущей непредсказуемости, поскольку Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом в этом месяце.