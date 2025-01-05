НБУ ужесточил требования к обеспечению платежеспособности страховщиков

Национальный банк Украины обновил требования по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика в соответствии с новым Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Регулятор ужесточил требования по урегулированию актуальных вопросов, возникших во время действия военного положения.

Изменения в Положение об установлении требований по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика предусматривают, в частности:

возможность учета страховщиком в составе приемлемых активов технических резервов по договорам исходного перестрахования с покрытия военных и политических рисков, заключенных с нерезидентами — юридическими лицами с иностранным государством в составе участников (акционеров, учредителей);

уточнение по учету условий реструктуризации государственного долга Украины с заменой существующих облигаций внешних государственных займов (далее — ОЗГП) на пакет новых ОЗГП с целью их включения в сумму приемлемых активов страховщиков;

учет страховщиком в составе приемлемых активов для покрытия технических резервов средств базовых и дополнительных гарантийных взносов в централизованные страховые резервные фонды Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Также обновлены отдельные нормы Положения с целью их однозначной трактовки при практической реализации.