Национальный банк Украины обновил требования по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика в соответствии с новым Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ ужесточил требования к обеспечению платежеспособности страховщиков
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Регулятор ужесточил требования по урегулированию актуальных вопросов, возникших во время действия военного положения.
Изменения в Положение об установлении требований по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика предусматривают, в частности:
- возможность учета страховщиком в составе приемлемых активов технических резервов по договорам исходного перестрахования с покрытия военных и политических рисков, заключенных с нерезидентами — юридическими лицами с иностранным государством в составе участников (акционеров, учредителей);
- уточнение по учету условий реструктуризации государственного долга Украины с заменой существующих облигаций внешних государственных займов (далее — ОЗГП) на пакет новых ОЗГП с целью их включения в сумму приемлемых активов страховщиков;
- учет страховщиком в составе приемлемых активов для покрытия технических резервов средств базовых и дополнительных гарантийных взносов в централизованные страховые резервные фонды Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Также обновлены отдельные нормы Положения с целью их однозначной трактовки при практической реализации.
Источник: Минфин
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