В первую неделю 2025 года Нацбанк продал $774 млн на рынке

Нацбанк в период 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года продал $744 млн, а купил всего $0,26 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Таким образом, регулятор продолжает свою политику поддержки гривны — покупает меньше, чем продает.

В то же время, официальный курс гривны в первую неделю нового года держится выше 42 грн за 1 доллар США.

За 2024 год доллар подорожал на 4 гривны. Курс в январе прошлого года составлял 38 грн за 1 доллар США.

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