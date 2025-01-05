TSMC в Аризоне начнет производство чипов во второй половине 2025 года

Соединенные Штаты пытаются поддержать развитие внутреннего производства технологической продукции, в частности, в секторе полупроводников. TSMC, глобальный лидер в производстве микросхем, приступит к изготовлению чипов в Аризоне во второй половине 2025 года. Об этом пишет Android Headlines, передает mezha.media.

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Строительство фабрики TSMC в Аризоне стало возможным благодаря финансированию по программе CHIPS. Компания планирует выпускать 20 тысяч пластин в месяц. Кроме того, в 2028 году TSMC планирует начать производство чипов по 2-нм технологии на территории США.

Продукция этой фабрики будет поставляться таким известным компаниям как Qualcomm, NVIDIA, Apple и AMD. Однако, по оценкам, цены на чипы по американскому производству будут на 30% выше по сравнению с изготовляемыми на Тайване. Это обусловлено недостатком важных материалов в США, необходимых для стабильного производства.

Чтобы обеспечить экономическую эффективность производства, TSMC нужно будет инвестировать в закупку этих материалов, а также создавать специализированные цепи поставок для чипсетов, которых пока не хватает в США.