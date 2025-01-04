Основная господдержка в сфере экономики в 2025 году будет направлена на программу «Сделано в Украине»

Основная государственная поддержка в сфере экономики 2025 будет направлена на программу «Сделано в Украине», сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Приоритет правительства — это адаптивная экономика и поддержка бизнеса. Ключевая экономическая философия правительства — это программа „Сделано в Украине“, и основная государственная поддержка будет направлена именно на нее», — сказал Шмигаль на заседании правительства.

Премьер также отметил, что правительство будет активно развивать глубинную переработку для увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью, планируют запустить новые инструменты для привлечения инвестиций и страхования рисков, вызванных войной.

«Планируем запуск Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Улучшим контроль качества услуг и создадим эффективный инструмент взаимодействия между потребителями, поставщиками и государством», — рассказал премьер, комментируя цифровизацию.