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4 января 2025, 15:08 Читати українською

Цель Solana в $300 может отправить DOGE к $5, а DOGEN вырастет на 30,000%

С приближением Solana к отметке в $300 может начаться цепная реакция, которая поднимет Dogecoin до $5. В то же время DOGEN имеет все шансы взлететь на невероятные 30,000%, достигнув цены в $5. Эти возможные скачки вызывают бурное обсуждение в криптосообществе. Что же движет этими прогнозами, и смогут ли криптовалюты достичь таких внушительных целей?

С приближением Solana к отметке в $300 может начаться цепная реакция, которая поднимет Dogecoin до $5.

DOGEN празднует триумф: победа Трампа отправит его на Луну

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Угадайте, кто вскоре присоединится к миссии Илона Маска на Луну?

DOGEN, самая дерзкая мем-монета для альфа-самцов, готовится к старту. Победа Трампа на последних выборах в США вызвала эйфорию на рынке криптовалют, особенно среди мем-монет.

Трамп и Маск — лучшие друзья мем-монет

Любовь Дональда Трампа к криптовалютам давно известна — в своей предвыборной кампании он обещал сделать США мировым лидером в этой сфере. И его союзником стал никто иной, как Илон Маск, преданный фанат Dogecoin (DOGE), который поддерживает криптоинициативы и даже присоединился к республиканцам в этом году. С такими знаковыми фигурами, подпитывающими интерес, мем-монеты ожидает бурный рост!

DOGE взлетел на 130% за неделю! DOGEN станет новой звездой с ростом на 500%

После оглашения результатов выборов Dogecoin (DOGE) начал стабильный рост: с $0.15 до $0.39 всего за неделю.

DOGEN демонстрирует похожую тенденцию: начав с $0.0003, он сейчас торгуется по $0.0013, что соответствует росту на 333%.

С 13 этапами предпродажи DOGEN планирует достичь цены $0.0019 к моменту генерации токенов (TGE), что означает рост на 500% от начальной стоимости.

Любите стиль DOGE? Приобретайте DOGEN сейчас и наблюдайте за его ростом на 500%!

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Сообщество и реферальная программа DOGEN

Основой DOGEN является его сильное и активное сообщество — энергичная группа инвесторов, готовых ухватиться за следующую крупную возможность. Уже собрано почти $4,000,000, что подтверждает привлекательность DOGEN среди криптоэнтузиастов.

Уникальная многоуровневая реферальная программа DOGEN вознаграждает участие сообщества:

  • 7% в USDT за прямые рефералы

  • 2% за рефералы второго уровня

  • 1% за рефералы третьего уровня

Хотите оседлать этот бычий тренд? Присоединяйтесь к армии DOGEN!

Вступайте в круг победителей с DOGEN — здесь элитные инвесторы получают доступ к эксклюзивным кампаниям, эпическим бонусам и топовым сделкам.

Живите на полную катушку: роскошные автомобили, денежные горы и незабываемые впечатления ждут тех, кто вложится в DOGEN. Не соглашайтесь на обычное, если можете получить всё!

Покажите силу, заработайте много — DOGEN ваш путь к успеху!

Монета SOL от Solana: быстрая и масштабируемая блокчейн-платформа для децентрализованных приложений

Solana — это блокчейн-платформа, ориентированная на масштабируемость и быстрые транзакции. Она поддерживает децентрализованные приложения, подобные Ethereum и Cardano. SOL — это нативная криптовалюта Solana, используемая для транзакций, запуска программ и вознаграждения участников сети.

Архитектура Solana разработана для высокой скорости без шардирования или решений второго уровня, что делает её привлекательной для разработчиков и инвесторов. Монета SOL сохраняет ценность, поддерживая экосистему Solana и предоставляя доступ к её проектам. В текущем рыночном цикле её потенциал обусловлен технологией и растущим интересом к масштабируемым блокчейн-решениям.

Dogecoin: мем-монета с растущей популярностью

Dogecoin — это криптовалюта, созданная в 2013 году как весёлая альтернатива традиционным монетам. Она использует изображение собаки породы шиба-ину из популярного мема в качестве логотипа. В отличие от Bitcoin, Dogecoin не имеет максимального запаса, и каждые 10,000 новых монет добываются каждую минуту.

Изначально воспринимаемая как шутка, её стоимость взлетела в 2021 году благодаря социальным сетям и поддержке таких людей, как Илон Маск. Этот рост продемонстрировал, как онлайн-сообщества могут влиять на рынки. Потенциал Dogecoin заключается в его сильном сообществе и широкой узнаваемости.

Хотя SOL и DOGE имеют меньший краткосрочный потенциал, DOGEN выделяется. Эта монета, нацеленная на роскошь и успех, ожидает 700% роста к завершению предпродажи и возможного тысячекратного роста в будущем. Подражая таким токенам, как BONK и Popcat, DOGEN строит сообщество лидеров и предлагает реальные преимущества с эксклюзивными бонусами для ранних последователей.

Сайт: https://dogen.meme/

Источник: Минфин
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