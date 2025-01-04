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4 января 2025, 13:33 Читати українською

Эти 5 альткоинов дешевле $0.10 могут превратить $10 в $100,000 к 2025 году

Преобразование небольшой суммы денег в сумму, которая изменит жизнь, — мечта многих. Некоторые недорогие криптовалюты могут предоставить эту возможность. В этой статье рассматриваются пять перспективных монет, которые сегодня стоят меньше десяти центов, но могут значительно вырасти в цене к 2025 году. Узнайте, какие из них потенциально способны принести огромную прибыль от минимальных вложений.

Преобразование небольшой суммы денег в сумму, которая изменит жизнь, — мечта многих.

Добейтесь успеха в эти праздники с XYZ: Новый чемпион среди мем-монет!

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Игра началась, и XYZ готова зажечь этот праздничный сезон с неудержимым импульсом! Эта сенсационная мем-монета о спорте сокрушает конкурентов, оставляя слабые криптовалюты и скам-проекты позади, словно снег под ногами.

XYZ готовится к колоссальному росту в 7,400%, оставляя позади такие монеты, как BOME и WIF. Она стремится занять корону мем-монет в крипто-марафоне 2025 года.

💸 Правьте игрой и зарабатывайте по-крупному! 💸
XYZ — это главный игрок в XYZVerse, награждённой платформе мем-монет, которая объединяет азарт спорта и культуру мемов. Эта экосистема, ориентированная на сообщество, идеально подходит как для криптоэнтузиастов, так и для спортивных болельщиков.

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Вспомните торговый объём Polymarket в $1 миллиард во время ажиотажа на ставках на выборы в США, а теперь представьте это на стероидах в XYZVerse. С миллионами спортивных беттеров, готовых присоединиться к игре, возможности для ранних инвесторов в XYZ действительно огромны!

XYZ в настоящее время недооценена, а с крупными листингами на подходе участники предпродажи могут получить поистине изменяющие жизнь доходы.

2025 год может стать вашим лучшим годом! Пусть все ваши мечты сбудутся с победной командой XYZ! <<<

JasmyCoin (JASMY)

В мире, где всё взаимосвязано, наши персональные данные становятся всё более ценными. JasmyCoin (JASMY) — криптовалюта токийской компании Jasmy Corporation, занимающейся Интернетом вещей (IoT). Её цель — дать пользователям полный контроль над их личной информацией. Комбинируя IoT-технологии с блокчейном, JasmyCoin создаёт защищённую платформу, где пользователи могут безопасно хранить и обмениваться данными между устройствами, такими как компьютеры, автомобили и телефоны. Это превращает ваши данные в актив, управлять которым можете только вы.

JasmyCoin выделяется на рынке тем, что решает важную проблему суверенитета данных. В отличие от других криптовалют, которые сосредоточены на финансах или смарт-контрактах, Jasmy нацелен на защиту персональной информации. С ростом числа утечек данных и проблем конфиденциальности такая платформа становится особенно актуальной. Используя технологии, такие как IPFS (Межпланетная файловая система), JasmyCoin предлагает надёжную и удобную среду. Для инвесторов, ищущих реальную полезность и безопасность, JasmyCoin представляет собой привлекательную возможность.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) начиналась как криптовалюта, вдохновлённая мемами, но доказала, что она нечто большее. Запущенная в августе 2020 года загадочным создателем Рёши, SHIB работает на блокчейне Ethereum, что даёт ей доступ к его широкой децентрализованной сети. В отличие от Dogecoin, который имеет собственный блокчейн, SHIB использует преимущества платформы Ethereum для более сложных функций. Половина её огромного объёма в один квадриллион токенов была отправлена сооснователю Ethereum Виталику Бутерину, который пожертвовал часть на борьбу с COVID-19 в Индии и сжёг 40% токенов, привлекая внимание к SHIB.

Интеграция SHIB с Ethereum открывает путь к реальной полезности. Разработка ShibaSwap, децентрализованной биржи, показывает стремление SHIB к практическому применению. В планах также создание платформы для NFT и системы управления, основанной на сообществе. В текущем рынке SHIB выделяется своими техническими возможностями, которые могут обеспечить ей долгосрочную жизнеспособность.

Pepe (PEPE)

PEPE — это новая мем-монета на блокчейне Ethereum, вдохновлённая знаменитым мемом с лягушкой Пепе, созданным Мэттом Фьюри. Она призвана воплотить дух интернет-культуры. Как Dogecoin и Shiba Inu, PEPE стремится попасть в ряды лучших мем-криптовалют. Она привлекает криптосообщество отсутствием налогов и простотой концепции, принимая свою сущность чисто как мем-монеты.

Весной 2023 года PEPE взлетела, достигнув рыночной капитализации в $1.6 млрд на пике. Ранние инвесторы получили огромные прибыли, а вокруг монеты сформировалось сильное сообщество. Дорожная карта PEPE включает больше листингов на биржах и «захват мемов».

Floki Inu (FLOKI)

В июне 2021 года Илон Маск написал в Twitter о том, что назвал своего пса породы Шиба-ину «Floki». Этот твит вдохновил создание криптовалюты Floki Inu. То, что начиналось как мем, превратилось в полноценный проект с реальными целями. Floki ставит своей задачей строительство школ в таких странах, как Лаос и Нигерия, и предлагает NFT-игру Valhalla, а также DeFi-сервис FlokiFi.

Хотя JASMY, SHIB, PEPE и FLOKI показывают перспективы, XYZVerse (XYZ) выделяется как новаторская спортивная мем-монета с огромным потенциалом роста.

Для получения дополнительной информации о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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