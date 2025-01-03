В 2024 году украинцы больше покупали валюту, чем продавали

За прошедший год украинцы купили более $30,7 млрд валюты (доллары, евро и другие). В то же время продали $18,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные НБУ , пишет Forbes.

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Если сравнивать с 2023 годом, то объем приобретенной валюты был на 33,5% больше.

Наличная форма покупки валюты в 2024 году была более популярной — она составила $25,9 млрд, тогда как $4,8 млрд физические лица приобрели в безналичной форме.

В то же время, население продало в 2024 году $18,5 млрд валюты: $14,9 млрд наличной и $3,6 млрд безналичной.

Чистая покупка иностранной валюты в 2024 году составила более $12,2 млрд. Это в 2,5 раза больше показателя 2023 года ($4,8 млрд).