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3 января 2025, 18:07 Читати українською

Резервы банковской системы США упали до минимума с 2020 года

Резервы банковской системы США, ключевой фактор, повлиявший на решение Федерального резерва продолжить сокращение своего баланса, упали ниже 3 трлн долл. до самого низкого уровня с октября 2020 года. Об этом пишет Bloomberg.

Резервы банковской системы США, ключевой фактор, повлиявший на решение Федерального резерва продолжить сокращение своего баланса, упали ниже 3 трлн долл.

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Согласно данным ФРС, банковские резервы упали примерно на 326 миллиардов долларов за неделю до 1 января до 2,89 триллиона долларов.

Снижение происходит, поскольку динамика в конце года заставляет банки сокращать активные операции, такие как операции репо, чтобы укрепить свои балансы для регуляторных целей. Это означает, что денежные средства направляются в такие места, как механизм однодневного обратного репо центрального банка, вымывая ликвидность по другим обязательствам в бухгалтерском балансе ФРС. Остатки на счете RRP выросли на 375 миллиардов долларов в период с 20 по 31 декабря, прежде чем упали на 234 миллиарда долларов в четверг.

В то же время ФРС также изымает избыточную наличность из финансовой системы с помощью программы количественного смягчения, тогда как учреждения продолжают погашать кредиты из Программы срочного финансирования банков.

Поскольку американские политики, стратеги на Уолл-стрит уделяют пристальное внимание самому низкому комфортному уровню резервов, который, по некоторым оценкам, составляет от 3 трлн долл. до 3,25 трлн долл., включая буфер.

Источник: Минфин
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