К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 13 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 3 января: на межбанке евро выросло на 13 копеек
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Открытие 3 января
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Закрытие 3 января
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Изменения
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42,09/42,12
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42,15/42,18
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6 /6
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43,28/43,30
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43,41/43,43
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13/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,48 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 44,05 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,52−42,60, евро — 43,89−44,15 грн.
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Источник: Минфин
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