Курс валют на вечер 3 января: на межбанке евро выросло на 13 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 13 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 3 января Закрытие 3 января Изменения доллар 42,09/42,12 42,15/42,18 6 /6 евро 43,28/43,30 43,41/43,43 13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,48 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 44,05 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,52−42,60, евро — 43,89−44,15 грн.

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