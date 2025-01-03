Европейские акции падают

Европейские акции упали в пятницу, поскольку трейдеры сосредоточились на экономических данных, чтобы получить подсказки по движению процентных ставок и потенциальным изменениям в политике США при президентстве Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

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Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2% по состоянию на 0,922% по Гринвичу. Но он находится на пути к росту на 0,7% за неделю, что ознаменовалось незначительной торговой активностью, поскольку трейдеры вернулись с новогодних каникул.

Швейцарские акции выросли на 0,2% на первой торговой сессии 2025 года. Немецкий DAX снизился на 0,3%, а французский CAC 40 — на 0,6%.

Секторы, связанные с Китаем, такие как горнодобывающая промышленность, производство роскошных предметов и автопроизводители, оказались под давлением.

В 2024 году индекс STOXX 600 также достиг рекордных максимумов, хотя беспокойство по поводу замедления европейской экономики и политические потрясения в Германии и Франции ограничили его рост.