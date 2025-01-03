Эксперты прогнозируют рост продаж электромобилей на 29,9% в 2025 году

Несмотря на нестабильность рынка электромобилей в 2024 году, аналитики S&P Global Mobility ожидают существенного роста продаж в 2025 году. Прогнозируется, что количество проданных электрокаров вырастет на 29,9% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет mezha.media.

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Прогнозируется, что в 2025 году будет продано 15,1 миллионов новых электромобилей. Это позволит увеличить их долю на рынке с 13,2 до 16,7%. В то же время ожидается, что глобальное производство легковых автомобилей снизится на 0,4%.

Продажи электромобилей в Китае вырастут на 19,7%, что позволит стране составить 29,7% общего объема продаж таких авто. Наибольший рост ожидается в Индии — 117%, далее следует Европа с приростом 43,4% и США с 36%.

В то же время исполнительный директор S&P Global Mobility Марк Фулторп отмечает, что рынок электрических автомобилей может столкнуться с определенными проблемами, в частности, возвращение Дональда Трампа к власти в США и введение тарифов на импортную продукцию. Тем не менее, компания с оптимизмом оценивает перспективы рынка.