Рынок американских акций завершил понижением первый торговый день в 2025 году

В четверг Уолл-стрит снизился на фоне нестабильных торгов, поскольку инвесторы вступили в новый год, столкнувшись с перекрестными потоками сильных данных с рынка труда, ростом курса доллара и падением акций Tesla. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Все три основных американских фондовых индекса завершили сессию в минусе, развернувшись от предыдущего ралли, но не достигнув сессионных минимумов.

Акции Tesla упали на 6,1% после сообщения о первом годовом падении поставок, поскольку стимулы не смогли остановить понижение спроса на устаревший модельный ряд электромобилей.

Отчет Министерства труда США показал, что на прошлой неделе сократились как первичные, так и текущие заявки на пособие по безработице, что подтверждает утверждение о стабильном рынке труда и придает вес возможности того, что центральный банк США может оставить ключевую процентную ставку без изменений на заседании в этом месяце.