Правительство определило специальный порядок закрытия ФЛП

Кабмин определил специальный порядок закрытия ФЛП. В последний день 2024 правительством было утверждено постановление № 1546. Об этом сообщила народный депутат, член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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Этим постановлением определено, что в условиях временного ограничения доступа к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований государственная регистрация изменения сведений о местонахождении или прекращении предпринимательской деятельности ФЛП осуществляется путем:

личного представления соответствующего заявления в бумажной форме в любой налоговый орган;

подачи заявления в электронной форме через Портал Дия (только по закрытию ФЛП).

Датой государственной регистрации изменения сведений о местонахождении ФЛП, закрытие ФЛП будет дата подачи соответствующего заявления.

Южанина подчеркнула, что на сайте налоговой отсутствует разъяснение или просто сообщение про новые правила.