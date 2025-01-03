Кабмин определил специальный порядок закрытия ФЛП. В последний день 2024 правительством было утверждено постановление № 1546. Об этом сообщила народный депутат, член Налогового комитета
Правительство определило специальный порядок закрытия ФЛП
Кабмин определил специальный порядок закрытия ФЛП. В последний день 2024 правительством было утверждено постановление № 1546. Об этом сообщила народный депутат, член Налогового комитета
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Этим постановлением определено, что в условиях временного ограничения доступа к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований государственная регистрация изменения сведений о местонахождении или прекращении предпринимательской деятельности ФЛП осуществляется путем:
- личного представления соответствующего заявления в бумажной форме в любой налоговый орган;
- подачи заявления в электронной форме через Портал Дия (только по закрытию ФЛП).
Датой государственной регистрации изменения сведений о местонахождении ФЛП, закрытие ФЛП будет дата подачи соответствующего заявления.
Южанина подчеркнула, что на сайте налоговой отсутствует разъяснение или просто сообщение про новые правила.
Комментарии - 1
Чи може це така спецоперація по дерибану величезних об'ємів чужого майна? Але ж крім записів у реєстрах у людей на руках є ще й паперові виписки на захищених гербових бланках?