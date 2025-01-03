Курс валют на 3 января: евро и доллар в банках немного подорожали

В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 1 копейку в продаже. Евро подорожало на 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,45 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,42−42,50, евро — 43,79−44,18 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,09−42,12 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,28−43,30 грн/евро.

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