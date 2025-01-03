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3 января 2025, 11:11 Читати українською

Рыночная капитализация Nvidia за 2024 год выросла на $2 трлн

Компания Nvidia стала глобальным лидером по приросту рыночной капитализации в 2024 году благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта и высокому спросу на ее чипы, ориентированные на ИИ. Об этом пишет Reuters.

Компания Nvidia стала глобальным лидером по приросту рыночной капитализации в 2024 году благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта и высокому спросу на ее чипы, ориентированные на ИИ.

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Рыночная стоимость производителя чипов выросла более чем на $2 трлн, достигнув $3,28 трлн, пишет Reuters 2 января. Это сделало Nvidia второй по стоимости публичной компанией мира. Для сравнения: к концу 2023 года капитализация компании составляла $1,2 трлн.

Apple сохранила первенство среди компаний по рыночной стоимости, достигнув рекордной отметки в $4 трлн. Этому способствовал рост оптимизма инвесторов по ИИ-совершенствованиям, которые должны компенсировать медленные продажи iPhone.

Microsoft заняла третье место с рыночной капитализацией $3,1 трлн, в то время как Alphabet Inc. и Amazon были оценены примерно в $2,3 трлн.

Успехи технологических гигантов оказали существенное влияние на глобальные фондовые индексы: S&P 500 вырос на 23,3%, а Nasdaq — на 28,6% в 2024 году.

Источник: Минфин
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