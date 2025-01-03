Часы Rolex подорожали на фоне роста цены на золото

Производитель роскошных швейцарских часов Rolex SA повысил цены на некоторые популярные модели после того, как в 2024 году стоимость золота выросла на 27%. Об этом 2 января пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

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Компания в начале 2025 г. увеличила цены на модели из драгоценных металлов на 8%. Часы Day-Date из желтого золота с 40-миллиметровым черным циферблатом стоят €44 200, что на €3 200 больше, чем раньше. GMT-Master II из желтого золота подорожал до €44 600 с €41 300.

Повышение цен в этом году значительно превышает прошлогоднее, когда цены на модели из драгоценных металлов в Великобритании выросли на 4%, пишет издание. Для стальных моделей в 2025 году повышение было менее значительным. К примеру, Cosmograph Daytona из стали теперь стоит €16 000, что на €500 больше чем в прошлом году.

Rolex обычно меняет цены ежегодно, 1 января. Повышение цен может указывать на спрос на роскошные продукты, рост стоимости материалов и рабочую силу, а также инфляцию.