Национальный банк Украины установил на 3 января 2025 официальный курс гривны на уровне 42,0385 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на шесть копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 3 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,37 грн.
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Источник: Минфин
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