Биткойн доминирует в мире криптовалют, но это не единственный актив, на который стоит обратить внимание. Некоторые новые альткоины обладают потенциалом для ошеломляющих доходов, возможно, достигая 15,000%. В этой статье исследуются перспективные цифровые активы, которые могут превзойти Биткойн и преобразовать рынок инвестиций в криптовалюты.
Забудьте о BTC — Эти Альткоины Могут Оставить Биткойн Позади
DOGEN Наслаждается Большим Моментом: Победа Трампа Отправит Его на Луну
Угадайте, кто скоро присоединится к миссии Илона Маска на Луну?
DOGEN, самый дерзкий мем-койн для альфа-самцов, готовится к взлету, поскольку победа Трампа на последних выборах в США вдохновила рынок на эйфорию вокруг криптовалют, особенно мем-койнов.
Дональд и Илон — Лучшие Друзья Мем-койнов
Любовь Дональда Трампа к криптовалютам давно не является секретом — он пообещал сделать США мировым лидером в области крипто-технологий в своей кампании. А поддерживает его никто иной, как Илон Маск, главный фанат Dogecoin (DOGE), который не раз продвигал криптовалютное движение и даже сблизился с республиканцами в этом году. С этими двумя иконами на передовой мем-койны ждёт дикая гонка!
DOGE Взлетел на 130% за Неделю! DOGEN Будет Следующей Звездой с Ростом на 500%
После итогов выборов в США Dogecoin (DOGE) стабильно растёт: от $0.15 до $0.39 всего за одну неделю.
DOGEN следует по тому же пути, начиная с $0.0003 и теперь торгуясь по $0.0013, что представляет собой колоссальный скачок на 333%.
С 13 этапами предпродажи DOGEN стремится достичь $0.0019 к событию генерации токенов (TGE), что означает рост на 500% от начальной цены.
Любите стиль DOGE? Приобретите DOGEN сейчас и наблюдайте, как он вырастет на 500%!
Токен, Управляемый Сообществом, с Программой Рефералов
DOGEN основывается на сильном и вовлечённом сообществе — энергичной группе инвесторов, готовых ухватить следующую большую возможность. Уже собрано почти $4,000,000, что подтверждает его популярность среди криптоэнтузиастов.
К тому же, DOGEN предлагает уникальную многоуровневую реферальную программу, которая вознаграждает участие сообщества:
- 7% в USDT с прямых рефералов
- 2% с рефералов второго уровня
- 1% с рефералов третьего уровня
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Солана (SOL): Масштабируемая Блокчейн-платформа для Децентрализованных Приложений
Solana — это блокчейн-платформа, ориентированная на масштабируемость, которая предоставляет основу для децентрализованных приложений (dApps) наряду с конкурентами, такими как Ethereum и Cardano. Её архитектура позволяет выполнять более быстрые транзакции и развивать приложения на разных языках программирования. SOL, нативная криптовалюта Solana, играет ключевую роль в экосистеме, поддерживая транзакции, программы и вознаграждая участников сети.
Протокол NEAR: Шардинг и Масштабируемость в Децентрализованной Сети
Протокол NEAR помогает разработчикам создавать и запускать децентрализованные приложения. Технология шардинга Nightshade повышает эффективность и масштабируемость, позволяя сети обрабатывать больше транзакций.
Sui: Масштабируемая и Удобная для Пользователя Блокчейн-платформа
Sui — это блокчейн первого уровня, который предлагает надёжную и масштабируемую платформу для глобального использования. Инновации, такие как zkLogin, спонсируемые транзакции и программируемые блоки транзакций, делают Sui удобной и доступной.
Эволюция Ethereum и его Потенциал в Текущем Рынке
Ethereum остаётся значимым игроком благодаря инновациям, таким как ERC-20 токены и решения второго уровня, такие как Arbitrum и Polygon. Переход на Proof-of-Stake и будущие обновления, такие как шардинг, делают Ethereum привлекательным активом.
Хотя у SOL, NEAR, SUI и ETH меньше краткосрочного потенциала, DOGEN выделяется. Это мем-койн для тех, кто стремится к роскоши и успеху. Ожидаемый рост на 700% к концу предпродажи, а также возможность увеличения в тысячу раз в будущем.
Сайт: https://dogen.meme/