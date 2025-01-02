Капитализация ИИ-токенов превысила $10 млрд

2 января 2025 года капитализация ИИ-токенов составила $10,8 млрд, согласно порталу CoinGecko . Прирост показателя за последние 24 часа составил 24,3%, пишет incrypted.

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Что известно

Из десяти самых больших проектов по большинству прослеживается прирост как на суточном, так и на недельном чартах. Лидирует среди них ai16z, токен одноименного фонда на платформе daos.fun.

Капитализация ai16z составляет $2,49 млрд. Актив торгуется с приростом на суточном чарте в 6,2%.

Фондом ai16z руководит ИИ. Его творцом является пользователь под псевдонимом Marc AIndreessen. Проект приобрел популярность, когда его отметил соучредитель фонда Andreessen Horowitz Марк Андриссен.