Экспорт украинских товаров в Африку за прошлый год вырос на 15%

Экспорт украинских товаров в Африку за прошлый год удалось увеличить на 15%, и в целом составил более $41 млрд. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, передает Укринформ.

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«В 2025 году будет больше активности и в работе с Африкой, и каждое такое новое партнерство — это большие возможности для нашей дипломатии и большие возможности для нашей экономики. Я поручил министру иностранных дел готовить некоторые конкретные наши договоренности со странами Африки. За прошлый, 2024 год, нам удалось увеличить украинский экспорт на 15% - это плюс более $5 млрд к уровню 2023 года, в целом — более $41 млрд украинского экспорта за год. И в условиях полномасштабной войны это немало», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что задача на этот год — продолжить рост. В этом контексте президент, в частности, упомянул о визите в Ливан министра иностранных дел Андрея Сибиги.

«Как результат визита — будем увеличивать также торговлю с Ливаном: сейчас с этой страной у нас $400 млн только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить по меньшей мере вдвое», — сказал Зеленский.