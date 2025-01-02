К закрытию межбанка курс доллара подскочил на 19 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 2 января: доллар на межбанке подскочил на 19 копеек
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Открытие 2 января
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Закрытие 2 января
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Изменения
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41,90/41,96
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42,09/42,12
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19 /16
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43,43/43,47
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43,37/43,39
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6/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,44 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,17 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,40−42,45, евро — 43,94−44,20 грн.
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Источник: Минфин
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