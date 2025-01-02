Правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 640 млрд грн в эквиваленте

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 января 2025, 17:17 Читати українською

Правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 640 млрд грн в эквиваленте

По данным Депозитария НБУ, в течение 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 497 806,9 млн грн, $2 728,1 млн и 754,9 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 245 437,9 млн грн, $2 476,6 млн и 918,3 млн евро.

По данным Депозитария НБУ, в течение 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 497 806,9 млн грн, $2 728,1 млн и 754,9 млн евро.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

В течение 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 255 626,8 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в декабре — на 35 783,8 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам 2024 года составляет 155% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Всего с начала полномасштабной войны до 31 декабря 2024 правительством на первичных аукционах было привлечено 1 051 982,6 млн грн, $8 345,4 млн и 2 468,0 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 674 809,8 млн грн, $8 612,3 млн и 2 168,9 млн евро.

Активизировать внутренний долговой рынок удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка.

В частности, Национальный банк предоставил возможность банкам покрывать часть обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ из определенного НБУ перечня и постепенно расширял соответствующий перечень.

Кроме того, НБУ позволил нерезидентам переводить за границу средства, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, при условии соблюдения ими минимального непрерывного срока владения ОВГЗ до момента получения процентов.

Со своей стороны, правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. В декабре 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составляла в гривне 16,5% годовых. ОВГЗ, номинированные в долларах США и евро, в декабре не размещались.

Активная работа внутреннего долгового рынка важна для обеспечения макрофинансовой устойчивости. С одной стороны, она является предохранителем эмиссионного финансирования дефицита бюджета, с другой — важным инструментом для улучшения срочности средств в банковской системе, минимизации рисков для валютного рынка и ценовой стабильности.

«Второй год полномасштабной войны мы прошли без эмиссионного финансирования. Рекордный объем привлечений правительства на внутреннем долговом рынке — почти 640 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 566 млрд грн в прошлом году — вместе с мощной поддержкой международных партнеров позволили профинансировать дефицит бюджета. Высокое качество взаимодействия фискальных и монетарных властей подтверждает нашу способность достойно преодолевать вызовы нового 2025 года», — отметил Глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, что сегодня каждый может приобщиться к покупке военных облигаций и поддержать финансовую устойчивость Украины.

Портфель ОВГЗ

Наибольший объем ОВГЗ сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 января 2025 г. он составлял:

  • 92 375,4 млн грн, или 27,6% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 декабря 2024 года 86 861,6 млн грн, или 29,8%);
  • $1 625,1 млн, или 56,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 декабря 2024 года — $1 483,4 млн, или 51,5%);
  • 245,8 млн евро, или 43,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 декабря 2024 года — 163,6 млн евро, или 29,1%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2025 составил 171,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 85,4 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2024 — рост вдвое.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 января года составил 7 472,7 млн грн, $30,2 млн и 0,1 млн евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Moonlighter
Moonlighter
2 января 2025, 17:23
#
А отдавать с процентами придется примерно 750 миллардов.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами