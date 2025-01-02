Правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 640 млрд грн в эквиваленте

По данным Депозитария НБУ, в течение 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 497 806,9 млн грн, $2 728,1 млн и 754,9 млн евро . На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 245 437,9 млн грн, $2 476,6 млн и 918,3 млн евро.

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В течение 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 255 626,8 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в декабре — на 35 783,8 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам 2024 года составляет 155% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Всего с начала полномасштабной войны до 31 декабря 2024 правительством на первичных аукционах было привлечено 1 051 982,6 млн грн, $8 345,4 млн и 2 468,0 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 674 809,8 млн грн, $8 612,3 млн и 2 168,9 млн евро.

Активизировать внутренний долговой рынок удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка.

В частности, Национальный банк предоставил возможность банкам покрывать часть обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ из определенного НБУ перечня и постепенно расширял соответствующий перечень.

Кроме того, НБУ позволил нерезидентам переводить за границу средства, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, при условии соблюдения ими минимального непрерывного срока владения ОВГЗ до момента получения процентов.

Со своей стороны, правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. В декабре 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составляла в гривне 16,5% годовых. ОВГЗ, номинированные в долларах США и евро, в декабре не размещались.

Активная работа внутреннего долгового рынка важна для обеспечения макрофинансовой устойчивости. С одной стороны, она является предохранителем эмиссионного финансирования дефицита бюджета, с другой — важным инструментом для улучшения срочности средств в банковской системе, минимизации рисков для валютного рынка и ценовой стабильности.

«Второй год полномасштабной войны мы прошли без эмиссионного финансирования. Рекордный объем привлечений правительства на внутреннем долговом рынке — почти 640 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 566 млрд грн в прошлом году — вместе с мощной поддержкой международных партнеров позволили профинансировать дефицит бюджета. Высокое качество взаимодействия фискальных и монетарных властей подтверждает нашу способность достойно преодолевать вызовы нового 2025 года», — отметил Глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, что сегодня каждый может приобщиться к покупке военных облигаций и поддержать финансовую устойчивость Украины.

Портфель ОВГЗ

Наибольший объем ОВГЗ сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 января 2025 г. он составлял:

92 375,4 млн грн, или 27,6% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 декабря 2024 года 86 861,6 млн грн, или 29,8%);

$1 625,1 млн, или 56,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 декабря 2024 года — $1 483,4 млн, или 51,5%);

245,8 млн евро, или 43,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 декабря 2024 года — 163,6 млн евро, или 29,1%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2025 составил 171,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 85,4 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2024 — рост вдвое.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 января года составил 7 472,7 млн грн, $30,2 млн и 0,1 млн евро.